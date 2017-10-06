Россия надеялась на провал голосований в ВР за законы о деоккупации Донбасса – Порошенко

Президент Украины Петр Порошенко заявляет, что Россия надеялась на провал голосований в Верховной Раде за законы о деоккупации Донбасса.

Об этом говорится в обращении президента Украины, размещенном на сайте главы государства.

По его словам, вопросы суверенитета, территориальной целостности, обороноспособности Украины должны объединять все политические силы, убирать на задний план узкопартийные интересы.

«В конце концов, ответственных депутатов оказалось больше. И они обеспечили два важнейших голосования, которые защищают национальные интересы Украины и жизни граждан», - заявил президент.

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«Позавчера вечером я долго разговаривал с Ириной Геращенко, моим спецпредставителем в Минской группе, сразу после ее возвращения из столицы Беларуси. Россияне не скрывали своих надежд на провал голосований в Верховной Раде. Особенно большие надежды они возлагали на отклонение проекта Закона о продлении действия особенностей местного самоуправления», - отметил глава государства.

«Почему? Потому что это развязало бы им руки на линии столкновения и помогло бы сбросить бремя санкций. Но ответственное голосования большинства поможет нашей армии и в дальнейшем держать оборону с минимумом жертв, а дипломатам - усилить международное давление на Россию», - добавил Порошенко.

Он выразил благодарность народным депутатам за продемонстрированную ответственность.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 6 октября, Верховная Рада Украины 229 голосами «за» приняла закон «О создании необходимых условий для мирного урегулирования ситуации в отдельных районах Донецкой и Луганской областей», внесенный президентом Украины (регистрационный номер 7164).

Данным законом еще на год продлено действие закона "Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей", который был принят в 2014 году.

Законом установлено, что особый порядок местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей вступает в силу исключительно после выполнения всех условий, изложенных в статье 10 закона "Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей", в частности, в части, касающейся вывода всех незаконных вооруженных формирований, их военной техники, а также боевиков и наемников с территории Украины.

Также, сегодня, 6 октября, Верховная Рада 233 голосами «за» приняла в первом чтении президентский законопроект №7163 «Об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины над временно оккупированными территориями в Донецкой и Луганской областях», который, по словам представителя президента в Верховной Раде Ирины Луценко, позволит привлечь оборонительное оружие и ввести в Украину миротворческую миссию.