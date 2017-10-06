Против президентского законопроекта о Донбассе проголосовали 32 нардепа, 7 воздержались, 63 не голосовали
Часть нардепов не поддержали президентский законопроект голосованием против, воздержавшись или не появившись на заседании.
32 депутата проголосовали против президентского проекта закона об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины над временно оккупированными территориями в Донецкой и Луганской областях (№7163). Как передает корреспондент УНИАН, законопроект в первом чтении поддержали 233 депутата из 335, зарегистрированных в сессионном зале. Против проголосовали 32, воздержались - семь, не голосовали - 63.
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Из 138 депутатов фракции «Блока Петра Порошенко» «за» проголосовали 114, против - 0, воздержались - три, не голосовали - 12, отсутствовали девять. Воздержались Светлана Залищук, Сергей Лещенко и Мустафа Найем.
В «Народном фронте» из 81 депутата «за» проголосовал 71, против - 0, воздержались - 0. Трое депутатов не голосовали, семь отсутствовали.
В то же время, в «Оппозиционном блоке» из 43 депутатов никто не проголосовал «за», зато против проголосовали 24. Воздержались - 0, не голосовали - шесть, отсутствовали 13.
В «Самопомочи», в которую входит 26 депутатов, никто также не поддержал этот законопроект, а против проголосовали 4, воздержались - 0, не голосовали – восемь. Против голосовали Олег Березюк, Тарас Пастух, Роман Семенуха и Елена Сотник.
«Батькивщина», в которую входит 20 депутатов, также не голосовала за этот законопроект, но и против никто не проголосовал. При этом трое воздержались, 14 не голосовали, а еще трое отсутствовали. Воздержались Вадим Ивченко, Алексей Рябчин и Алёна Шкрум.
В «Радикальной партии» из 20 депутатов против проголосовал один (Оксана Корчинская), 17 поддержали законопроект. Воздержались - 0, не голосовали - 0, отсутствовали двое.
В группе «Видродження» из 26 депутатов никто не проголосовал ни «за», ни против, а также никто не воздержался. Зато 18 депутатов отсутствовали, а восемь не голосовали.
В группе «Воля народа», в которую входят 19 депутатов, «за» проголосовали 12. Никто не воздержался и не голосовал против, не голосовали - шесть, один отсутствовал.
Из 49 внефракционных депутатов 19 проголосовали «за», против - три, один воздержался, не голосовали - шесть, отсутствовали 20. Против проголосовали Сергей Мельничук, Оксана Сыроид и Надежда Савченко. Воздержался Сергей Мищенко.
Как сообщал УНИАН, по словам представителя президента в Верховной Раде Ирины Луценко, законопроект №7163 «Об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины над временно оккупированными территориями в Донецкой и Луганской областях» позволит привлечь оборонительное оружие и ввести в Украину миротворческую миссию.