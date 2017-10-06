Как живут чиновники: журналисты рассказали о зарплатах и заоблачных премиях депутатов и министров (видео)

Самые богатые люди страны – это чиновники. Журналисты узнали, как депутаты разворовывают бюджетные средства и почему кое-кто из госслужащих выживает на минималку, пока другие не могут сосчитать свои миллионы? Откровенные признания чиновников - в "Секретных материалах".

"Ольга принесла в жертву госслужбе свое семейное счастье, провела в чиновничьих кабинетах 20 лет. Но однажды решает: с нее хватит. И едет учиться в Национальную академию госуправления", - говорится в сюжете.

В областях чиновники привыкли считать копейки, а вот столичные официально живут на сотни тысяч, а нелегально - на миллионы.

Так, нардепы озвучили размер своей зарплаты: "14 тыс. 342 грн - за июль и 14 тыс. 341 грн - за август", - говорит Сергей Рудык. В свою очередь, Олег Петренко честно признался, что получал доплаты - целых 17 тыс.

Ульяна Супрун и Лилия Гриневич свою зарплату не вспоминают, однако признаются: премии получали. А вот министр экологии Остап Семерак говорит, что о премии ничего не слышал.

Так, у руководителя НАПК зарплата составляет 101 тысячу. Плюс главы ведомства Натальи Корчак выписали премию в 200 тысяч.

Читайте такжеГлава "Укравтодора" рассекретил свою зарплату, комментируя надбавку в 900%

В НАБУ платят немного больше: его глава Артем Сытник за 2017 год заработал почти 1,5 млн, его антикоррупционные детективы - по 0,5 млн.

Главный почтальон страны - глава "Укрпочты", который за этот год заработал почти 4 млн грн. Но и он - бедняк в сравнении с польскими реформаторами. Так, экс-глава "Укрзализныци" Войцех Бальчун заработал за 1,5 года без четверти 10 млн.

Ответственный за разбитые дороги Украины Славомир Новак получил единовременную премию в размере 900%.

Как сообщал УНИАН, министр инфраструктуры Владимир Омелян объяснил решение министерства о надбавке в 900% к зарплате и.о. председателя Государственного агентства автомобильных дорог "Укравтодор" Славомира Новака необходимостью предотвращения коррупции.