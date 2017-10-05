Парубий обещает принятие законопроекта о признании России агрессором

Председатель Верховной Рады Андрей Парубий заявляет, что рассмотрение законопроекта, касающегося особенностей государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины над временно оккупированными территориями в Донецкой и Луганской областях, продолжится, и закон о признании России агрессором будет принят парламентом.

Читайте такжеХаос в президиуме Рады: как нардепы дрались за законопроект о реинтеграции Донбасса (фоторепортаж)Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал, выступая с трибуны парламента.

Когда Парубий поднялся на трибуну, некоторые депутаты, которые блокировали президиум, стали скандировать: "Закрытие!".

"Я хочу вам сообщить, что мы провели совещание, на котором было определено, что в законе, который находится на рассмотрении, изымаются пункты, которые ссылаются на Минские соглашения. Это норма, которая должна была разблокировать заседание Верховной Рады Украины, и это была согласованная позиция, которую я вам огласил с трибуны", - сказал спикер.

В то же время, подчеркнул Парубий, трибуна и президиум парламента продолжают блокироваться, что является неприемлемой ситуацией при рассмотрении законопроекта, в котором Россию должны признать агрессором на уровне законодательного акта.

Некоторые депутаты встретили его слова аплодисментами.

"Но в связи с этой ситуацией, которая сложилась, мы продолжим рассмотрение этого законопроекта. Но сегодня заседание Верховной Рады Украины я объявляю закрытым. Я хочу еще раз подчеркнуть, коллеги, закон о признании России агрессором будет принят в этом зале", - сказал Парубий.

В свою очередь во время представления законопроекта секретарь Комитета ВР по вопросам национальной безопасности и обороны Иван Винник сообщил, что в тексте предлагается упоминания о Минском протоколе от 5 сентября 2014 года, Минском Меморандуме от 19 сентября 2014 года и "Комплексе мер" от 12 февраля 2015 года заменить на резолюцию Совета Безопасности ООН, принятую в связи с российской вооруженной агрессией против Украины в Донецкой и Луганской областях.