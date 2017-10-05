Парубий обещает принятие законопроекта о признании России агрессором
Спикер парламента добавил, что не может понять логику депутатов, которые заблокировали работу Рады.
Председатель Верховной Рады Андрей Парубий заявляет, что рассмотрение законопроекта, касающегося особенностей государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины над временно оккупированными территориями в Донецкой и Луганской областях, продолжится, и закон о признании России агрессором будет принят парламентом.
Читайте такжеХаос в президиуме Рады: как нардепы дрались за законопроект о реинтеграции Донбасса (фоторепортаж)Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал, выступая с трибуны парламента.
Когда Парубий поднялся на трибуну, некоторые депутаты, которые блокировали президиум, стали скандировать: "Закрытие!".
"Я хочу вам сообщить, что мы провели совещание, на котором было определено, что в законе, который находится на рассмотрении, изымаются пункты, которые ссылаются на Минские соглашения. Это норма, которая должна была разблокировать заседание Верховной Рады Украины, и это была согласованная позиция, которую я вам огласил с трибуны", - сказал спикер.
В то же время, подчеркнул Парубий, трибуна и президиум парламента продолжают блокироваться, что является неприемлемой ситуацией при рассмотрении законопроекта, в котором Россию должны признать агрессором на уровне законодательного акта.
Некоторые депутаты встретили его слова аплодисментами.
"Но в связи с этой ситуацией, которая сложилась, мы продолжим рассмотрение этого законопроекта. Но сегодня заседание Верховной Рады Украины я объявляю закрытым. Я хочу еще раз подчеркнуть, коллеги, закон о признании России агрессором будет принят в этом зале", - сказал Парубий.
В свою очередь во время представления законопроекта секретарь Комитета ВР по вопросам национальной безопасности и обороны Иван Винник сообщил, что в тексте предлагается упоминания о Минском протоколе от 5 сентября 2014 года, Минском Меморандуме от 19 сентября 2014 года и "Комплексе мер" от 12 февраля 2015 года заменить на резолюцию Совета Безопасности ООН, принятую в связи с российской вооруженной агрессией против Украины в Донецкой и Луганской областях.