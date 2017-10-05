Рада рассмотрит законопроекты по Донбассу на вечернем заседании – Парубий
После обеденного перерыва парламент перейдет к рассмотрению вопросов повестки дня.
Председатель Верховной Рады Украины Андрей Парубий отмечает, что на вечернем заседании парламент перейдет к рассмотрению законопроектов по Донбассу.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал, закрывая утреннее заседание ВР.
"Хочу напомнить, что после обеда мы перейдем к законам, которые были включены в повестку дня сессии", - сказал спикер.
Как сообщал УНИАН, 4 октября в Верховной Раде был зарегистрирован президентский проект закона об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины над временно оккупированными территориями в Донецкой и Луганской областях (№7163).
Также в ВР зарегистрирован альтернативный президентскому депутатский проект закона об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины над временно оккупированными территориями (№7163-1). Его авторами являются народные депутаты от фракции «Самопомич» и вице-спикер Оксана Сыроид.
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Кроме того, в парламенте зарегистрирован президентский проект закона о создании необходимых условий для мирного урегулирования ситуации в отдельных районах Донецкой и Луганской областей (№7164).
Сегодня Комитет Верховной Рады по нацбезопасности и обороны поддержал президентский законопроект № 7163, но поручил подготовить поправки.
В то же время, комитет рекомендовал парламенту отправить законопроект №7164 на доработку президенту.
В свою очередь, Верховная Рада включила в повестку дня как президентские законопроекты о Донбасса, так и альтернативные им.