Военная прокуратура Украины объявила в розыск заместителя и секретаря Шойгу

Главная военная прокуратура отправила в суд обвинительные акты в отношении трех высокопоставленных должностных лиц Вооруженных Сил России. Об этом сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры Украины.

Читайте такжеГПУ вызвала на допрос двух заместителей министра обороны России и чиновника из ВМФ (повестки)Речь идет о заместителе министра обороны РФ генерале армии Дмитрие Булгакове, статс-секретаре – заместителе министра обороны РФ генерале армии Николае Панкове и заместителе главнокомандующего Военно-морского флота РФ вице-адмирале Александре Федотенкове.

"Высокопоставленные чиновники в феврале-марте 2014 года, находясь на территории Автономной Республики Крым и г. Севастополя, действуя по предварительному сговору группой лиц с другими руководителями Вооруженных сил Российской Федерации и представителями власти РФ, совершили умышленные действия с целью изменения границ территории и государственной границы Украины на нарушение установленного Конституцией Украины порядка, склоняли путем угроз и подкупа военнослужащих Командования ВМС ВС Украины к совершению государственной измены, совершили пособничество в ведении агрессивной войны против Украины, способствовали беспрепятственному вторжению ВС РФ для осуществления военной оккупации территории полуострова Крым", - говорится в сообщении Генпрокуратуры.

4 октября обвинительные акты в отношении этих лиц были направлены в суд.

Сейчас их объявили в розыск. Судом предоставлено разрешение на их задержание и доставку в суд для решения вопроса о применении меры пресечения в виде содержания под стражей.