ГПУ: 11 человек из числа руководства Вооруженных сил РФ объявлены в розыск

По результатам расследования агрессивной гибридной войны Российской Федерации против Украины 11 человек из числа руководства Вооруженных сил РФ объявлены в розыск. Об этом говорится в результатах расследования Иловайской трагедии, которые размещены на сайте Генеральной прокуратуры Украины.

В расследовании сказано, что первому заместителю начальника Генерального штаба Вооруженных сил РФ Николаю Богдановскому сообщено о подозрении.

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"По результатам следствия и на основании собранных доказательств сообщено о подозрении первому заместителю начальника ГШ ВС РФ Н. Богдановскому в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины), ч. 2 ст. 437 (ведение агрессивной войны), ч. 2 ст. 438 (нарушения законов и обычаев войны, сопряженные с умышленным убийством) УК Украины. Указанный высокопоставленный чиновник непосредственно осуществлял командование и контроль подразделений ВС РФ при их вторжении на территорию Украины в августе 2014 г. и совместно с другими лицами организовал вероломное убийство украинских воинов возле г. Иловайск", - говорится в расследовании.

"Кроме того, по результатам расследования агрессивной (гибридной) войны РФ против Украины в целом в настоящее время привлечены к уголовной ответственности за совершение указанных преступлений 89 человек, в том числе 43 гражданина РФ, среди которых 20 должностных лиц, в том числе 11 человек из числа руководства ВС РФ (министр обороны РФ С. Шойгу, его первый заместитель - начальник ГШ ВС РФ В. Герасимов и еще 9 генералов). Указанные лица объявлены в розыск, судом дано разрешение на их задержание", - отмечают в ГПУ.

Также сообщается, что в суд направлен 41 обвинительный акт в отношении 45 человек. Приговорами украинских судов 25 человек уже осуждены, в том числе 9 граждан РФ, среди них 3 военнослужащих ВС РФ. Вместе с тем, говорится, что в ходе расследования допрошено более 1500 пострадавших, более 2200 свидетелей, проведено более 1870 судебных экспертиз (судебно-медицинские, криминалистические, военные, фоноскопические, лингвистические и другие). Получено и учтено более 100 000 единиц вещественных доказательств (в том числе захваченные во время проведения антитеррористической операции оружие и боеприпасы, которые поставлялись террористам Российской Федерацией).

Объем материалов уголовного производства составляет более 1100 томов (из них более 550 имеют гриф "Секретно" и "Совершенно секретно").

Кроме того, сообщается, что во время следствия только в период 2016-2017 годов допрошено более 800 украинских военнослужащих и других лиц по известным им обстоятельствам Иловайской трагедии, а также совершению подразделениями Вооруженных сил РФ военных преступлений. Следователями совместно с экспертами изъято, обработаны и проанализировано более 250 томов документов с грифом ограниченного доступа Администрации Президента Украины, Кабинета министров Украины, Министерства обороны Украины, Генерального штаба ВС Украины, других высших центральных органов исполнительной власти, а также правоохранительных и разведывательных органов.

В результатах расследования сказано, что по результатам следствия в этот период (2016-2017 годы) за ведение агрессивной войны против Украины и другие военные преступления к уголовной ответственности привлечено 55 человек, в том числе 32 гражданина Российской Федерации. В суд направлено 32 обвинительных актах в отношении 33 человек (из них 12 граждан РФ). Приговорами судов в течение 2016 года и 1-го полугодия 2017 года 22 человека уже осуждены (8 - граждане РФ).