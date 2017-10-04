Президент Петр Порошенко выступает за создание отдельного антикоррупционного суда, антикоррупционной палаты в Верховном суде и представительств антикоррупционного суда на местах.

Читайте такжеАнтикоррупционная палата в Украине не сработает: Transparency International призвала создать суд без кумовстваКак передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил во время встречи с профессорско-преподавательским составом и студентами Черниговского национального педагогического университета им.Т. Шевченко.

«Средства на финансирование Антикоррупционного суда в проекте бюджета на 2018 уже предусмотрены, это также не случайно. Нам всем нужно, чтобы все суды в Украине были антикоррупционными. Все без исключения, для этого мы проводим реформу», - сказал он.

«Должна быть создана отдельная судейская антикоррупционная вертикаль в составе отдельного антикоррупционного суда, кассационной инстанции антикоррупционной палаты в Верховном суде и, как определит Верховная Рада, с представительствами антикоррупционного суда на местах», - добавил президент.