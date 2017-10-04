У Порошенко не советуются с МинВОТ по закону о деоккупации Донбасса - Тука

Администрация президента не советуется с МинВОТ относительно законопроекта о деоккупации Донбасса. Об этом в эфире "5 канала" заявил заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Георгий Тука.

"Законопроект, который должен быть представленным в Верховную Раду, разрабатывается Администрацией президента, в частности Советом национальной безопасности и обороны. Это другая ветвь власти", – сказал он.

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"На вопрос, советуется ли АПУ с МинВОТ в подготовке соответствующего проекта закона, Тука ответил: "Нет, с нами не советуются. Я был привлечен в качестве консультанта только во время разработки первого варианта. Тогда состоялось закрытое совещание в Совбезе, нам раздали первые экземпляры законопроекта с грифами "съесть, но врагу не отдавать", мы их выучили, дали свои замечания, разошлись и дней через четыре похожий документ вышел к некоторым депутатам Верховной Рады, но уже не как законопроект, а концепция. Это существенная разница".

Ранее Тука заявлял, что альтернатива военному пути возвращения оккупированного Донбасса – это применение международных миротворческих миссий.