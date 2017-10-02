Бандиты хотели выдать подрыв венгерского памятника за действия украинских праворадикалов – МВД

Внештатный советник министра внутренних дел, народный депутат Украины (фракция «Народный фронт») Антон Геращенко заявляет, что бандитская группа хотела организовать подрыв венгерского памятника и выдать его за действия украинских праворадикальных организаций для усиления напряженности в украино-венгерских отношениях.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Геращенко заявил сегодня в комментарии журналистам.

«Они совершали хулиганские действия, которые должны были поссорить нашу страну с дружественными нам государствами – Польшей, Израилем, Венгрией, а также реализовывали ряд терактов, которые привели к ранениям граждан как Украины, так и Израиля», - заявил он.

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«Эти люди (бывшие регионалы Сергей Тулуб и Владимир Олейник – УНИАН) принимали участие в том, чтоб разрабатывать планы схем изощренных акций для того, чтоб поссорить народы. Вчера эти люди (бандитская группа – УНИАН) были задержаны, когда они выехали на запад Украины и должны были выполнить задание по подрыву памятника венгерскому народу на перевале. Эти люди везли с собой баллоны с сжиженным газом, надо было их закопать и подорвать, чтоб этот памятник снести с лица земли. Это бы вызвало усиление напряженности в украино-венгерских отношениях на фоне того, что Венгрия недовольна принятием закона об образовании в Украине», - рассказал он.

Также, по мнению Геращенко, часть совершенных хулиганских действий бандиты пытались выдать за действия украинских праворадикальных организаций.

Как сообщал УНИАН, министр внутренних дел Украины Арсен Аваков сегодня ранее заявил, что правоохранители задержали бандитскую группу, которая причастна к преступлениям по разжиганию вражды в Украине и связана с экс-«регионалами».