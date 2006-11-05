Показатель активности избирателей в Черкассах крайне низкий

Явка избирателей Черкасс, где сегодня избирают городского председателя, состоянием на 13.30 составляет 9,8%.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил на пресс-конференции заместитель председателя городского теризбиркома Максим КОЛИСНЫК.

По оценке заместителя председателя Черкасской областной организации Комитета избирателей Украины Юрия САСА, это крайне низкий показатель активности избирателей.

Так, 26 марта 2006 года на этот же час в Черкассах проголосовали свыше 20 процентов избирателей. «Теперь на избирательных участках по большей части голосуют избиратели пожилого возраста, молодежь пока еще активностью не отмечается», - заявил Ю.САС.

Алексей МАЛИНОВСКИЙ, народный депутат Украины, член фракции СПУ, принимая во внимание низкую активность избирателей допускает, что общая явка в Черкассах будет составлять в пределах 30 процентов. В то же время он отмечает, что «выборы проходят удивительно спокойно». «На данное время тревожит лишь низкая активность избирателей. Тем не менее, главное, чтобы выборы состоялись и Черкассы наконец получили легитимного мэра», - сказал О.МАЛИНОВСКИЙ.

Как сообщал УНИАН, выборы мэра Черкасс, которые состоялись 26 марта 2006 года, было признано недействительными решениям городской территориальной избирательной комиссии от 4 апреля. Поводом для этого стала отмена регистрации кандидата на должность городского председателя Черкасс Валерия ПАЩЕНКО, набравший за результатами голосования наибольшее количество голосов избирателей.

Повторные выборы городского председателя были запланированы на 18 июня 2006 года. Однако они не состоялись, поскольку в ночь перед голосованием, невзирая на решение суда, ГТИК приняла решение о перенесении даты повторного голосования.