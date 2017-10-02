В России хотят засудить бойца "Азова" за защиту Украины от российских оккупантов

В России намерены продолжать поощрять своих граждан воевать против Украины и осудить бойца «Азова», гражданина РФ Романа Железнова за защиту украинского государства от российских оккупантов.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Следственного комитета РФ, завершено расследование уголовного дела в отношении Железнова, который заочно обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 359 УК РФ (участие наемника в вооруженном конфликте).

По данным следствия, Железнов в период с 2014 г. по 2016 г. принимал участие в боевых действиях против российских захватчиков.

«Свою деятельность в батальоне Роман Железнов освещал среди украинских националистов, позиционируя себя помощником украинского народа в борьбе с оккупантами», - говорится в сообщении.

Отмечается, что в настоящее время Железнов продолжает находиться за пределами Российской Федерации и скрываться от российских правоохранительных органов. Следственным комитетом были собраны достаточные доказательства его виновности, что позволило вынести в отношении него постановление о привлечении в качестве обвиняемого. Уголовное дело в отношении Железнова с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу. Действующее в РФ законодательство позволяет суду вынести решение в отношении обвиняемого заочно.

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Ранее, в 2017 году, в суд направлено уголовное дело по аналогичному обвинению в отношении Артема Широбокова, которому в июне 2017 года вынесен обвинительный приговор. Оценив представленные доказательства, суд счел их достаточными и заочно признал Широбокова виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 359 УК РФ, приговорив его к 5 годам лишения свободы. Приговор в отношении Широбокова вступил в законную силу.

«Выявление лиц, участвовавших в качестве наемников в боевых действиях, продолжается», - говорится в сообщении.