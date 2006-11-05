КИУ обнародовал первые данные о явке избирателей в Черкассах

В Черкассах, где сегодня проходят повторные выборы городского председателя, по состоянию на 10.00 явка на избирательные участки составляла 1%.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил на пресс-конференции заместитель председателя Черкасской областной организации Комитета избирателей Украины Юрий САС.

По его мнению, это свидетельствует о «достаточно высокой активности избирателей, поскольку это наименее активное время для голосования».

В то же время, по словам Ю.САСА, в Черкассах есть участки, на которых голосование уже завершено. Так на избирательном участке №121 (госпиталь для ветеранов), по состоянию на 10.00, голосование закончено, поскольку все граждане, внесенные в избирательные списки, уже воспользовались своим избирательным правом.

Согласно информации представителя Центральной избирательной комиссии Марины СТАВНИЙЧУК, основной проблемой остается «качество списков избирателей». Впрочем, по ее словам, это типичная ситуация для всей Украины.

Как заявил Ю.САС, уже известны случаи, когда в списки не попали целые жилые дома, тогда как местами в списки избирателей внесены люди, которые умерли еще до обретения Украиной независимости. Однако, по его словам, неточности в списках не носят массового характера и не могут существенно повлиять на волеизъявление избирателей.

По словам М.СТАВНИЙЧУК, «избирательный процесс в Черкассах развивается нормально, и это дает основания говорить, что уже завтра Черкассы будут иметь городского председателя».

Как сообщал УНИАН, выборы мэра Черкасс, которые состоялись 26 марта 2006 года, были признаны недействительными решением городской территориальной избирательной комиссии от 4 апреля. Поводом для этого стала отмена регистрации кандидата на должность городского председателя Черкасс Валерия ПАЩЕНКО, который по результатам голосования набрал наибольшее количество голосов избирателей.

Повторные выборы городского председателя были запланированы на 18 июня 2006 года. Однако они не состоялись, поскольку в ночь перед голосованием, несмотря на решение суда, ГТИК приняла решение о переносе даты повторного голосования.