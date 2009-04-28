Депутаты Донецкого областного совета требуют от народных депутатов Украины не голосовать за допуск иностранных войск на территорию Украины для проведения учений.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом говорится в обращении депутатов Донецкого облсовета, принятом сегодня на 22-й сессии. Текст обращения депутаты направят Президенту Украины, Кабинету министров и Верховной Раде.

В обращении отмечается, что в соответствии с указом Президента в текущем году в более десяти международных военных учениях на территории Украины примут участие 6,4 тыс. военнослужащих, в том числе около 4 тыс. иностранных. «Четыре тысячи НАТОвцев будут в течение полугода топтать украинскую землю! Землю страны, народ которой на референдуме высказался за нейтральный статус Украины!», - возмущены донецкие депутаты.

«НАТОвская армада планирует оккупировать украинское небо, подняв в него сотни боевых и транспортных самолетов и вертолетов, а территориальные воды Украины уже вознамерились по-хозяйски бороздить более двадцати НАТОвских военных кораблей и несколько подводных лодок», - говорится в заявлении.

Донецкие депутаты расценивают такие действия как «преступные, попирающие волю и интересы украинского народа, попирающие основы Декларации о государственном суверенитете Украины».

«Только безжалостные враги собственного народа могут планировать столь крупномасштабные НАТОвские учения в год жесточайшего экономического кризиса. Каждый, кто проголосует за допуск НАТОвцев, навеки покроет себя позором предателя народа и пособника оккупантов», - убеждены депутаты Донецкого облсовета.