"Натовская армада планирует оккупировать украинское небо"
Обращение Донецкого облсовета
Депутаты Донецкого областного совета требуют от народных депутатов Украины не голосовать за допуск иностранных войск на территорию Украины для проведения учений.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом говорится в обращении депутатов Донецкого облсовета, принятом сегодня на 22-й сессии. Текст обращения депутаты направят Президенту Украины, Кабинету министров и Верховной Раде.
В обращении отмечается, что в соответствии с указом Президента в текущем году в более десяти международных военных учениях на территории Украины примут участие 6,4 тыс. военнослужащих, в том числе около 4 тыс. иностранных. «Четыре тысячи НАТОвцев будут в течение полугода топтать украинскую землю! Землю страны, народ которой на референдуме высказался за нейтральный статус Украины!», - возмущены донецкие депутаты.
«НАТОвская армада планирует оккупировать украинское небо, подняв в него сотни боевых и транспортных самолетов и вертолетов, а территориальные воды Украины уже вознамерились по-хозяйски бороздить более двадцати НАТОвских военных кораблей и несколько подводных лодок», - говорится в заявлении.
Донецкие депутаты расценивают такие действия как «преступные, попирающие волю и интересы украинского народа, попирающие основы Декларации о государственном суверенитете Украины».
«Только безжалостные враги собственного народа могут планировать столь крупномасштабные НАТОвские учения в год жесточайшего экономического кризиса. Каждый, кто проголосует за допуск НАТОвцев, навеки покроет себя позором предателя народа и пособника оккупантов», - убеждены депутаты Донецкого облсовета.