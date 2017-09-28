Порошенко ввел в действие Концепцию об управлении государством в условиях чрезвычайного положения

Президент Петр Порошенко подписал указ, которым ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 13 сентября 2017 года «О Концепции реформирования и дальнейшего развития системы управления государством в условиях чрезвычайного положения и в особый период».

Как сообщили УНИАН в пресс-службе главы государства, указом утверждена Концепция реформирования и дальнейшего развития системы управления государством в условиях чрезвычайного положения и в особый период.

Контроль за выполнением решения Совета национальной безопасности и обороны Украины, введенного в действие этим указом, возложен на секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Александра Турчинова.

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Совет национальной безопасности и обороны Украины одобрил разработанный Министерством обороны и поданный Кабинетом министров Украины на рассмотрение главе государства проект Концепции реформирования и дальнейшего развития системы управления государством в условиях чрезвычайного положения и в особый период.

Кабинету министров поручено обеспечить реализацию положений Концепции реформирования и дальнейшего развития системы управления государством в условиях чрезвычайного положения и в особый период.

Правительство также ежегодно, до 1 февраля, должно информировать о состоянии реализации Концепции реформирования и дальнейшего развития системы управления государством в условиях чрезвычайного положения и в особый период.