23 крымчанина будут проходить службу в президентском полку

Сегодня Республиканским военкоматом совместно с Представительством Президента Украины в Автономной Республике Крым были проведены торжественные проводы призывников, которым предстоит пройти военную службу в отдельном Новороссийско-Киевском ордена Красного Знамени полку Президента Украины.

Как сообщили УНИАН в Представительстве главы Украинского государства в АРК, к службе в лучшей военной части Вооруженных Сил Украины отобрано 23 крымчанина, которые представляют почти все регионы Крымской автономии.

Перед юношами и их родителями сегодня было зачитано обращение Постоянного представителя Президента Украины в АРК Геннадия МОСКАЛЯ.