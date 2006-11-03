23 крымчанина будут проходить службу в президентском полку
21:50, 03 ноября 2006Политика
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Об этом сегодня сообщили их родителям
Сегодня Республиканским военкоматом совместно с Представительством Президента Украины в Автономной Республике Крым были проведены торжественные проводы призывников, которым предстоит пройти военную службу в отдельном Новороссийско-Киевском ордена Красного Знамени полку Президента Украины.
Как сообщили УНИАН в Представительстве главы Украинского государства в АРК, к службе в лучшей военной части Вооруженных Сил Украины отобрано 23 крымчанина, которые представляют почти все регионы Крымской автономии.
Перед юношами и их родителями сегодня было зачитано обращение Постоянного представителя Президента Украины в АРК Геннадия МОСКАЛЯ.
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