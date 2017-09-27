Порошенко созывает военный кабинет из-за взрывов боеприпасов в Калиновке

Президент Украины Петр Порошенко принял решение созвать военный кабинет из-за пожара и взрывов на складах боеприпасов вблизи Калиновки Винницкой области. Об этом глава государства написал на своей странице в Facebook.

"Принял решение созвать военный кабинет при участии премьер-министра, секретаря СНБО, министра обороны, начальника Генштаба, главы СБУ, а также руководства Нацполиции, Нацгвардии и Службы чрезвычайных ситуаций сразу после их возвращения из Винницы", - говорится в сообщении.

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Также Порошенко отметил эффективные действия центральной и местной власти во время эвакуации населения, а также поблагодарил волонтеров, которые помогают спасать людей.

"Получив доклад начальника Генштаба и главы СБУ, сразу поручил им вылететь в Винницкую область. Также в течение ночи получал информацию штаба по ликвидации аварии, от премьер-министра и министра обороны", - написал президент.

Как сообщал УНИАН, информация о взрывах боеприпасов на территории арсенала Министерства обороны Украины вблизи Калиновки Винницкой области поступила 26 сентября около 22:00. Спасатели эвакуировали из зоны поражения более 30 тыс. людей.