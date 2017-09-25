Яценюк начинает процесс против России в ЕСПЧ

Лидер партии «Народный фронт» Арсений Яценюк начинает процесс против России в Европейском суде по правам человека. Об этом в своем Facebook сообщила пресс-секретарь Арсения Яценюка Ольга Лаппо.

«Мы намерены в ЕСПЧ доказать всю абсурдность российского кривосудия. Мы привлечем к ответственности всех так называемых российских «следователей» и «судей», которые сфабриковали «чеченское дело Яценюка», - подчеркнула она.

Ольга Лаппо сообщила, что по стандартам ЕСПЧ для иска необходимо формально пройти все стадии рассмотрения дела в национальных судах: «Таковы правила и требования Европейского суда по правам человека. Эти правила писали для демократических и правовых государств, а не для авторитарной путинской России. Именно поэтому мы никому ничего не собираемся доказывать на территории РФ. Мы проходим формальную процедуру для иска в ЕСПЧ».

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Все технические функции на территории вражеского государства будут выполнять исключительно представители Арсения Яценюка.

«Сразу подчеркну, что нас не интересуют процессуальные детали, потому что в России отсутствует правосудие. Нас даже не интересует окончательное решение путинской репрессивной «судебной» машины. Точку в этом абсурдном деле поставит Европейский суд по правам человека», - отметила Лаппо.

Напомним, в марте Есентукский городской суд Ставропольского края РФ объявил о заочном аресте Арсения Яценюка по сфальсифицированному делу о якобы его участии в вооруженных столкновениях, которые проходили 1994-1995 годах в районе города Грозный в Чечне. Обвинение проходило, в частности, по статьям УК РФ «Участие в устойчивой вооруженной группе (банде) или в совершаемых ею нападениях» и «Умышленное убийство при отягчающих обстоятельствах».

13 сентября пресс-секретарь Арсения Яценюка опубликовала документы, которые свидетельствуют, что кремлевские следователи обвиняют лидера «Народного фронта» также и в участии в боевых действиях в Приднестровье: «С целью «всестороннего и объективного расследования» «чеченского дела Яценюка» российские «следователи» нашли фотографию членов УНА-УНСО в 1992 году в Приднестровье. На ней «росэксперты» «смогли» идентифицировать Арсения Яценюка», - написала она.

В рамках этого сфабрикованного дела Россия обратилась в Интерпол с просьбой объявить Арсения Яценюка в международный розыск с целью ареста и его дальнейшей экстрадиции в Россию. Интерпол отказал в ходатайстве РФ как в политически мотивированном.