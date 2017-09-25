Покушение на Кернеса и убийство его близкого друга не связаны между собой – полиция

Покушение на убийство мэра Харькова Геннадия Кернеса и убийство его близкого друга Юрия Димента не связаны между собой.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня, 25 сентября, во время пресс-конференции сказал начальник следственного управления ГУ НП в Харьковской области Владимир Тимошко.

«У нас есть основания полагать, что эти два дела вообще не связаны. Есть для этого основания. Это не просто потому, что мы так хотим или не хотим. Есть на что ссылаться », - сказал Тимошко.

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Он подчеркнул, что следствие проверяет все возможные версии нападения на Кернеса, в том числе его заявления о том, что к этому причастен министр внутренних дел Украины Арсен Аваков и народный депутат от фракции «Народный фронт» Антон Геращенко.

Как сообщал УНИАН, 28 апреля 2014 года неизвестный совершил покушение на жизнь Кернеса, ранив его из огнестрельного оружия в спину во время пробежки. Сегодня он передвигается на инвалидной коляске.

26 февраля 2016 в Харькове застрелили друга и соратника Кернеса Юрия Димента.