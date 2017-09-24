Украинский посол обвинил известного австрийского предпринимателя в поддержке российской агрессии против Украины

Посол Украины в Австрии Александр Щерба обвинил известного австрийского предпринимателя Ханса-Петера Хазельштайнера в поддержке российской агрессии против Украины. Об этом посол написал на своей странице в Facebook.

«21 сентября известный австрийский предприниматель Ханс-Петер Хазельштайнер в своем интервью газете Die Presse, по сути, поддержал путинскую агрессию в Украине», - отметил Щерба.

Посол сообщил, что 23 сентября газета опубликовала его ответ.

«Строительный магнат Ханс-Петер Хазельштайнер сделал в своем интервью несколько заявлений, которые я как посол не могу оставить без комментария. В частности, слова о том, что санкции против России неэффективны, направлены «против не тех» и отвечают лишь американским интересам - по крайней мере странные», - написал Щерба.

По мнению посла, после аннексии Крыма, после прихода путинских «зеленых человечков» на Донбасс и, как следствие, войны, после десяти тысяч смертей и после разрушения системы безопасности в Европе, от европейца можно было бы ожидать большего понимания относительно целей и причин санкций.

Щерба подчеркнул, что санкции против России эффективны.

«Санкции - один из двух факторов, которые стоят между мирной повседневностью европейской жизни и великодержавным безумием Путина. Второй фактор - это готовность тысяч украинцев рисковать собой, чтобы Путин не раздавил украинскую свободу. Если бы не эти люди и если бы не санкции - путинские танки стояли бы гораздо ближе к Европе, чем сейчас», - отметил он.

По убеждению посла, «санкции - это единственная черта между добром и злом, которую провел Запад после того, как Россия грубо растоптала все свои международные обязательства и развязала эту частично открытую, а частично скрытую войну против Украины...».

«От санкций страдают те, кто причастен к принятию и реализации немыслимых решений Путина. По крайней мере, только эти фамилии вы найдете в санкционных списках ЕС», - добавил Щерба.

Кроме того, посол подчеркнул недопустимость оправдания аннексии Крыма.

«Этот в течение считанных недель проведенный захватнический акт был ничем иным, как оккупацией в худших традициях середины 20 века. Где-где, а в Австрии это должно быть особенно очевидным», - отметил Щерба.