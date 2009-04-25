В ПР рассказали, на какую авантюру «никогда не пойдут»

Партия регионов никогда не согласится забрать у народа право избирать Президента Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом в эфире ток-шоу «Свобода на «Интере» заявил член фракции Партии регионов Юрий МИРОШНИЧЕНКО.

«Позиция Партии регионов о порядке избрания Президента Украины официально обнародована нашим лидером Виктором ЯНУКОВИЧЕМ. И она заключается в том, что право избирать себе лидера страны у народа никто не может забрать», - сказал народный депутат, подчеркнув, что «Партия регионов не шла, не идет и никогда не пойдет на эти авантюры».

Он также отметил, что «те все сценарии, которые разрабатываются неизвестно где и предлагаются сегодня обществу (о внесении изменений в Конституцию в части избрания Президента в Верховной Раде – УНИАН), не могут быть применены сегодня, по крайней мере, при участии Партии регионов».

«Мы четко официально засвидетельствовали свою позицию еще год назад, когда обнародовали свой проект изменений в Конституцию. Там речь идет о прямых всенародных тайных выборах Президента», - отметил Ю.МИРОШНИЧЕНКО и добавил, что «сужать права граждан Украины не позволено никому».