Яценюк говорит, что ни на какие конфеты размениваться не собирается
До самых президентских выборов...
Народный депутат Украины, лидер «Фронта перемен» Арсений ЯЦЕНЮК категорически заявляет, что до президентских выборов не будет вести с политиками переговоры о возможном распределении должностей.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал вчера в эфире ток-шоу «Свобода на «Интере».
«Я официально заявляю, что не веду и не буду вести переговоры ни с кем и не буду размениваться ни на какие должности, ни на какие конфеты и все остальное, что предлагают», - подчеркнул А.ЯЦЕНЮК.
По его словам, необходимо провести всенародные выборы Президента, и кандидаты на эту должность должны в дебатах убедить людей, «кто сделает лучше будущее Украины».
Он подчеркнул, что в случае проведения выборов главы государства в парламенте, Президента изберут «пять олигархов, которые контролируют украинский парламент и принимают решение, кто сегодня у нас утром Президент».
А.ЯЦЕНЮК считает, что рейтинг для главы государства важен в той плоскости, чтобы он имел возможность «провести радикальные непопулярные реформы», и при этом общество должно было бы поверить ему и поддержало.
«Я не исключаю, что новый Президент и новое правительство после этого экономического кризиса, который сегодня создан, могут быть определенной жертвой, но это жертва во имя будущего», - подчеркнул А.ЯЦЕНЮК.