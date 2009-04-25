Яценюк говорит, что ни на какие конфеты размениваться не собирается

Народный депутат Украины, лидер «Фронта перемен» Арсений ЯЦЕНЮК категорически заявляет, что до президентских выборов не будет вести с политиками переговоры о возможном распределении должностей.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал вчера в эфире ток-шоу «Свобода на «Интере».

«Я официально заявляю, что не веду и не буду вести переговоры ни с кем и не буду размениваться ни на какие должности, ни на какие конфеты и все остальное, что предлагают», - подчеркнул А.ЯЦЕНЮК.

По его словам, необходимо провести всенародные выборы Президента, и кандидаты на эту должность должны в дебатах убедить людей, «кто сделает лучше будущее Украины».

Он подчеркнул, что в случае проведения выборов главы государства в парламенте, Президента изберут «пять олигархов, которые контролируют украинский парламент и принимают решение, кто сегодня у нас утром Президент».

А.ЯЦЕНЮК считает, что рейтинг для главы государства важен в той плоскости, чтобы он имел возможность «провести радикальные непопулярные реформы», и при этом общество должно было бы поверить ему и поддержало.

«Я не исключаю, что новый Президент и новое правительство после этого экономического кризиса, который сегодня создан, могут быть определенной жертвой, но это жертва во имя будущего», - подчеркнул А.ЯЦЕНЮК.