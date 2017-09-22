Подписав мне подозрение, Луценко совершил преступление - Довгий

Юрий Луценко пытается отвлечь внимание общества от скандальных событий во время бракосочетания его сына. Так в своем Facebook народный депутат Олесь Довгий прокомментировал сообщение о том, что генеральный прокурор подписал ему подозрение, не дождавшись реакции Специальной антикоррупционной прокуратуры.

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"Луценко в своем стиле устроил очередное политическое шапито, пытаясь таким образом отвлечь внимание общества от скандального бракосочетания сына, которое завершилось избиением журналистов. Генеральный прокурор профессионально понимает, как работает информационное пространство, но юридического образования ему действительно не хватает. Луценко еще не понимает, что, решив подписать мне подозрение, которое отказались подписывать САП или НАБУ из-за отсутствия полноты доказательств - он совершил преступление и рано или поздно уже кто-то другой на его должности будет давать этому профессиональную оценку. Этот фарс с подозрением - еще одно свидетельство того, что в деле нет ничего, кроме банального желания Луценко отомстить. И я это обязательно докажу", - сообщил политик.

Напомним, сегодня пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган сообщила, что Юрий Луценко подписал подозрение народному депутату Олесю Довгому, не дождавшись подписи Специализированной антикоррупционной прокуратуры.

Как ранее сообщали СМИ, САП не намерена выдвигать подозрение Олесю Довгому и собралась возвращать дело обратно в прокуратуру, так как в нем недостаточно доказательств.