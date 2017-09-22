Луценко подписал обновленное подозрение нардепу Довгому

Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко подписал уведомление о подозрении народному депутату от группы «Воля народа» Олесю Довгому, с которого парламент 11 июля снял неприкосновенность. Об этом сообщила пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган.

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"Подозрение обновлено и подписано", - сказала она.

По словам Сарган, после возвращения из командировки Луценко определится с датой обращения с представлением в Верховную Раду о предоставлении разрешения на привлечение к уголовной ответственности Довгого в связи с обновленным подозрением.

Как сообщал УНИАН, руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий заявил, что 19 июня направил генпрокурору представление на снятие депутатской неприкосновенности с Довгого в рамках расследования уголовного производства в отношении незаконного выделения участков в Киеве в 2007-2009 годах.

21 июня Луценко внес в Верховную Раду представление о предоставлении согласия на привлечение Довгого к уголовной ответственности, в действиях которого усматриваются признаки злоупотребления служебным положением, совершенного в соучастии, с целью незаконного отчуждения 10 земельных участков в заказнике "Остров Жуков" общей площадью 44,25 га. Довгий отвергает все обвинения.

11 июля Верховная Рада лишила его депутатской неприкосновенности.

21 сентября Холодницкий сообщил, что направил в Генпрокуратуру представление на объявление подозрения Довгому.