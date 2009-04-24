В БЮТ «заманивают» Януковича в коалицию портфелями в Кабмине

В БЮТ не исключают, что в случае создания коалиции при участии Партии регионов представители этой партии могут занять должности в экономическом блоке правительства.

Об этом в эфире программы «Я так думаю» на «5 канале» заявил член фракции БЮТ Сергей МИЩЕНКО.

В частности, отвечая на вопрос, готова ли фракция БЮТ уступить некоторые должности в экономическом блоке правительства, С.МИЩЕНКО сказал: «Я уверен, что да. Поскольку мы и раньше говорили о том, что готовы профессионалов, в том числе и от Партии регионов, принять в правительство».

В свою очередь, народный депутат от Партии регионов Святослав ПИСКУН заверил, что условием переговоров относительно возможного создания коалиции не является доступ к финансовым потокам. «Я думаю, что нет (условие о доступе к финансовым потокам – УНИАН). Сегодня наши политические убеждения намного выше экономической выгоды», - сказал С.ПИСКУН.