Закарпатские депутаты просят Порошенко ветировать закон об образовании

Депутаты Закарпатского областного совета на сегодняшнем заседании приняли текст обращения к президенту Украины Петру Порошенко с просьбой ветировать Закон «Об образовании».

Как передает корреспондент УНИАН, «за» проголосовали 38 депутатов, против - 1, воздержались - 4, не голосовали - 13. В целом обращение принято голосами фракций БПП, КМКС (Партия венгров Украины), «Видродження» и «Оппозиционный блок».

В обращении депутаты отмечают, что в принятом законе нарушаются конституционные права лиц, принадлежащих к национальным меньшинствам, на обучение на родном языке.

«Граждане Украины, которые принадлежат к национальным меньшинствам, теряют право на свободный выбор языка обучения, что заменяется правом получать образование в государственных и коммунальных заведениях исключительно на государственном языке», - отмечают депутаты и добавляют, что таким образом нарушается ряд прав и свобод, предусмотренных и гарантированных Конституцией Украины. В частности, речь идет об обеспечении свободного развития, использования и защиты языков национальных меньшинств и конституционной гарантии на применение языков (ст. 10), обеспечение и недопустимость сужения содержания и объема существующих прав и свобод при принятии новых законов (ст. 22) и обеспечение гражданам, принадлежащих к национальным меньшинствам права на обучение на родном языке или изучение родного языка в государственных и коммунальных заведениях (ст. 53).

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Депутаты также обращают внимание президента на то, что ряд положений принятого закона не соответствует Европейской хартии региональных языков или языков меньшинств, Декларации о правах лиц, принадлежащих к национальным или этническим, религиозным и языковым меньшинствам, Конвенции о защите прав человека и основных свобод, которые Украина ратифицировала, и другим документам.

Также, согласно документу, введение обязательного вступительного экзамена по украинскому языку и литературе на уровне родного языка для выпускников школ с языком национальных меньшинств на все специальности можно считать сужением ранее достигнутых прав национальных меньшинств, что противоречит принципу развития прав национальных меньшинств и равного доступа в вузы как основного принципа Болонского процесса.

Депутаты рекомендуют одновременно пересмотреть государственные стандарты и требования ВНО по украинскому языку и литературе для выпускников школ с языками обучения национальных меньшинств, которые готовы продолжать обучение не на украинской филологии, с учетом того, что украинский язык для них не является родным, чтобы принцип равенства был выполнен.

«Для интеграции национальных меньшинств в украинское общество (а не в украинскую нацию) нужно синхронизировать педагогическую, общественную, политическую цель системы обучения на государственном языке и дать равные условия для развития языкам национальных меньшинств», - говорится в обращении.

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Депутаты также отмечают, что представители национальных меньшинств, которые проживают на Закарпатье, являются законопослушными гражданами Украины и стремятся в полном объеме владеть государственным языком, защищать который нужно и необходимо, но не ограничивать при этом языки национальных меньшинств.

Учитывая все это, депутаты просят президента применить свои полномочия, а также свой авторитет и политическое влияние и не допустить вступления в силу Закона Украины «Об образовании», который, по мнению закарпатских депутатов, наряду с тем, что повлечет нарушение конституционных прав и свобод граждан Украины, несет угрозу авторитету государства на международной арене и может привести к межнациональным конфликтам, росту эмиграционных процессов и не ведет к консолидации общества.

Как сообщал УНИАН, Закон «Об образовании», которым в Украине вводится 12-летнее среднее образование, Верховная Рада приняла 5 сентября. Языком образовательного процесса в учебных заведениях является государственный язык - украинский.

В учебных заведениях, в соответствии с образовательной программой, могут преподаваться одна или несколько дисциплин на двух и более языках - на государственном языке, английском и на других официальных языках Европейского Союза.

Лицам, принадлежащим к национальным меньшинствам Украины, гарантируется право на обучение в коммунальных заведениях для получения образования наряду с государственным языком язык соответствующего национального меньшинства. Это право реализуется через классы (группы) с обучением на языке соответствующего национального меньшинства наряду с государственным языком.

Лицам, принадлежащим к коренным народам Украины, гарантируется право на обучение в коммунальных заведениях дошкольного и общего среднего образования наряду с государственным языком язык соответствующего коренного народа. Это право реализуется через создание классов (групп) с обучением на языке этого народа наряду с государственным языком.

В Польше, Румынии, Венгрии, Греции, Болгарии выразили обеспокоенность в связи с нормами этого закона о языке обучения представителей национальных меньшинств Украины.

В Министерстве образования и науки Украины заверяют, что языковые положения нового закона об образовании в Украине (в частности, ст. 7 относительно языка образования) не нарушают Европейскую хартию региональных языков или языков меньшинств и Рамочную конвенцию о защите национальных меньшинств.

19 сентября председатель Верховной Рады Андрей Парубий подписал Закон Украины «Об образовании» и сообщил, что передает его на подпись президенту Украины Петру Порошенко.