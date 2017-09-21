Нардепы не захотели рассматривать сегодня судебную и пенсионную реформы "до упора"

Верховная Рада трижды не поддержала предложение председателя парламента Андрей Парубий работать сегодня без обоих перерывов и до завершения рассмотрения судебной и пенсионной реформ. Как передает корреспондент УНИАН, это предложение трижды ставилась на голосование.

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С первого раза за него проголосовали лишь 186 из 345 народных депутатов, зарегистрированных в сессионном зале. Во время второго и третьего голосовании такую идею поддержали 214 и 215 депутатов.

Спикер парламента заметил, что после консультаций председателей фракций такое предложение снова ставиться на голосование, и, возможно, будет компромиссное решение, в частности, оставить один из перерывов.

Во время голосования за такой график работы в ложе правительства присутствовал премьер-министр Украины Владимир Гройсман.