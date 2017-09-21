Рада сегодня может работать вплоть до завершения рассмотрения судебной и пенсионной реформ

Сегодня предлагается продолжить пленарное заседание Верховной Рады до завершения рассмотрения всех вопросов повестки дня, пенсионная реформа может быть принята примерно в 21.00.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом журналистам заявил заместитель председателя фракции "Блок Петра Порошенко" Алексей Гончаренко.

Он выразил надежду, что коллеги поддержат предложение продлить заседание до завершения рассмотрения всех вопросов повестки дня.

По его словам, также предполагается работать без перерыва с 12.00 до 12.30, и не исключено - без перерыва с 14.00 до 16.00 - с тем, чтобы “мы могли закончить рассмотрение судебной реформы и вечером перейти к рассмотрению пенсионной реформы”.

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Он отметил, что у ВР есть все шансы принять пенсионную реформу уже сегодня, если будет продолжена работа парламента.

На вопрос журналистов, до которого часа может длиться рассмотрение вопросов, Гончаренко сказал: “Я думаю, это мой прогноз, это 20-21 час”. Он отметил, что сегодня есть все шансы принять судебную и пенсионную реформы.

Верховная Рада Украины уже 5-й пленарный день продолжает рассмотрение поправок к президентскому проекту закона о внесении изменений в Хозяйственный процессуальный кодекс Украины, Гражданского процессуального кодекса Украины, Кодекса административного судопроизводства Украины и другие законодательные акты (№6232).

Сегодня депутаты начали работу с 1110-й поправки в Гражданский процессуальный кодекс.

Всего к этому кодексу поступило 1 335 поправок, а в целом к законопроекту – 4 383. Остается рассмотреть еще около 2 тысяч поправок.

Председатель Верховной Рады Андрей Парубий предлагает депутатам впоследствии проголосовать за работу без перерывов и до окончания рассмотрения всех вопросов повестки дня.

То есть, помимо завершения рассмотрения судебной реформы, рассмотреть сегодня еще и пенсионную.