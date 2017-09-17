В НАТО прокомментировали российско-белорусские военные учения

Совместные масштабные военные учения России и Беларуси «Запад-2017», которые проходят с 14 по 20 сентября, похожи на подготовку к большой войне.

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Об этом заявил председатель Военного комитета НАТО генерал Петр Павел, передает Delfi.

По словам чешского генерала, альянс активизировал свое стремление восстановить военные связи с Россией, чтобы во время маневров избежать "нежелательных потенциально возможных инцидентов".

Несмотря на утверждения Москвы, что "НАТО не считается врагом" и что "учения не направлены против альянса", чешский генерал напомнил, что Россия не соблюдала установленный принцип по маневрам. В России утверждают, что в учениях участвуют около 12 700 военнослужащих, однако, как заявил Петр Павел, в них задействованы от 70 до 100 тысяч военных.

Как сообщал УНИАН, совместные стратегические учения вооруженных сил Беларуси и России "Запад-2017" начались 14 сентября и продлятся до 20 сентября. Первый этап учений закончился 16 сентября. 17 сентября начался второй этап - активная фаза. Учения проходят на полигонах Беларуси и России.

Президент РФ Владимир Путин в понедельник, 18 сентября, проинспектирует ход этих учений в Ленинградской области.

Накануне в Минск прибыли наблюдатели за учениями от Латвии, Литвы, Норвегии, Польши, Украины, Швеции, Эстонии - по два представителя от каждого приглашенного государства.