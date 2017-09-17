Порошенко: вопрос освобождения украинских заложников и политзаключенных будет одним из ключевых в рамках визита в США

Президент Украины Петр Порошенко в рамках визита в Соединенные Штаты Америки для участия в 72-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН намерен поднять вопрос освобождения украинских заложников и политзаключенных.

Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

«Вопрос освобождения украинских заложников и политзаключенных будет одним из ключевых во время моего визита в США на 72-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН», - написал глава государства.

Как сообщал УНИАН, 18-21 сентября президент Порошенко осуществит рабочий визит в США для участия в 72-й сессии Генассамблеи ООН.

Читайте такжеПорошенко и Трамп могут обсудить развертывание миротворческой миссии на Донбассе - Волкер

Во время визита Порошенко выступит с речью в ходе общих прений Генассамблеи ООН, примет участие в саммите Совета безопасности ООН по вопросам миротворчества, мероприятиях высокого уровня по вопросам реформирования ООН, а также по вопросу противодействия использованию интернета в террористических целях.

Сообщалось, что Порошенко намерен представить на Генассамблее ООН идею о развертывании миротворческой миссии на Донбассе.

Также запланирован ряд двусторонних встреч Порошенко с лидерами стран мира, в том числе с президентом США Дональдом Трампом. В Белом доме заявили, что встреча лидеров Украины и США состоится в четверг, 21 сентября.