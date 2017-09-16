"Когда у Трампа будет настроение": Кучма оценил шансы предоставления Украине летального оружия

Бывший президент, представитель Украины в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе Леонид Кучма считает администрацию президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа более перспективной для развития отношений между США и Украиной, чем предыдущую администрацию президента-демократа Барака Обамы.

Об этом он сказал во время общения с журналистами, которое транслировалось на одном из телеканалов.

По мнению Кучмы, только Трампу известно, предоставят ли Украине летальное оружие.

"Знает только один Трамп. У него настроение знаете какое? Меняется каждый день. Давайте подождем, когда у него будет хорошее настроение в пользу Украины, и какие-то проблемы будут по отношению к России, и он положительно решит предоставить Украине летальное оружие", - сказал Кучма.

Также его спросили, является ли администрация Трампа более перспективной для развития отношений США и Украины, чем предыдущая администрация Обамы.

Читайте такжеКучма не верит в возвращение Крыма в 2018 году

«Эта ситуация, которая есть, да, она более перспективна, чем администрация Обамы», - отметил Кучма.

Он также добавил, что «в последнее время Обама практически по отношению к (Северной) Корее конкретных отдельных шагов, кроме дипломатических заявлений, ничего не делал».