Тигипко согласился на роль технического кандидата Тимошенко?

Сергей ТИГИПКО может возглавить Трудовую партию Украины и принимать участие в президентских выборах.

Как сообщает издание "КоммерсантЪ-Украина" со ссылкой на собственные источники, политсовет Трудовой партии Украины (ТПУ) намерен рекомендовать съезду поддержать избрание С.ТИГИПКО на пост главы ТПУ.

Источники издания утверждают, что, возглавив Трудовую партию, С.ТИГИПКО объявит об участии в выборах Президента. По мнению экспертов, его участие в президентской кампании сыграет на руку лидеру БЮТ Юлии ТИМОШЕНКО, которая, таким образом, сможет отобрать часть голосов у своих основных конкурентов – председателя Партии регионов Виктора ЯНУКОВИЧА и лидера «Фронта перемен» Арсения ЯЦЕНЮКА.

Ныне С.ТИГИПКО является советником премьер-министра, сопредседателем Совета инвесторов при Кабинете министров. Источники в ТПУ сообщают, что решение рекомендовать съезду поддержать избрание С.ТИГИПКО политсовет партии планирует принять на заседании 25 апреля.

Кроме того, как отмечает "КоммерсантЪ", 25 апреля будет принято решение о созыве очередного или внеочередного съезда партии. Нынешний лидер – Дмитрий СИРОТА, возглавивший партию спустя некоторое время после того как трагически погиб его отец и глава "трудовиков" Михаил Сирота, – станет первым заместителем председателя партии, говорят в ТПУ. "Определенные переговоры действительно ведутся, но о какой-либо конкретике вы узнаете в субботу", – сообщил Д.СИРОТА.

Издание напоминает, что С.ТИГИПКО на время отошел от политической деятельности, пик которой пришелся на период с 2000 по 2004 года. В ноябре 2000 года он возглавил партию "Трудовая Украина", на выборах в Верховную Раду в 2002-м был избран народным депутатом от блока "За единую Украину!", в который вошла "Трудовая Украина", в декабре того же года – утвержден парламентом на пост главы Национального банка, в связи с чем в начале 2003 года вынужден был сложить с себя полномочия главы партии.

С июля по декабрь 2004 года С.ТИГИПКО возглавлял избирательный штаб кандидата в Президенты В.ЯНУКОВИЧА. Из политической тени С.ТИГИПКО вышел в начале 2008 года, когда Ю.ТИМОШЕНКО рекомендовала назначить его сопредседателем Совета инвесторов при Кабмине. В феврале текущего года, после ухода в отставку министра финансов Виктора ПИНЗЕНЫКА, в правительстве обсуждался вопрос назначения С.ТИГИПКО на эту должность. "Я давал добро и войду в правительство, потому что у меня есть опыт, чтобы применить его для страны", – заявил тогда С.ТИГИПКО.

По информации "Коммерсанта", непосредственное участие в том, чтобы ТПУ возглавил С.ТИГИПКО, принимает Д.СИРОТА. Издание отмечает, что это уже вторая попытка со стороны Д.СИРОТЫ поставить во главе партии узнаваемую личность. Осенью 2008 года такое предложение было сделано председателю парламентского комитета по вопросам национальной безопасности и обороны Анатолию ГРИЦЕНКО. "Такой разговор действительно был. Но я принял решение не создавать партийный проект, а идти по пути создания общественной организации, объединяя людей независимо от того, есть у них партийный билет или нет, – признался А.ГРИЦЕНКО. – А то, что Сергей ТИГИПКО возглавит ТПУ, – это правда. У меня несколько дней назад был с ним разговор, и он это подтвердил".

В партии утверждают, что цель предложения С.ТИГИПКО возглавить ТПУ - сделать более значимым старт его президентской кампании.

В то же время, источники "Коммерсанта" сообщают, что в последнее время Д.СИРОТА вместе с уполномоченными представителями С.ТИГИПКО, - в частности, с бывшим главой секретариата партии "Трудовая Украина" Александром БАРАНОВЫМ, - посетили областные организации партии. "Они проехались по регионам с ультимативным условием: либо мы поддерживаем товарища ТИГИПКО на пост главы партии, либо кладем печать и свидетельство на стол", – рассказали в одной из парторганизаций. В ответ семь парторганизаций, сконцентрированные в юго-восточной части Украины и составляющие численный костяк ТПУ, выступили со встречным требованием.

"Если уж ТИГИПКО идет в Президенты, то, соответственно, нужно возобновлять финансирование партии. А если оно не будет возобновлено, то и никакой деятельности там не будет. А позиция ТИГИПКО такая – денег нет, поэтому будем делать ставки на технологические штабы", – сообщили в ТПУ. Планируется, что таких штабов будет четыре и создаваться они будут по географическому принципу – западный, юго-восточный, северный и центральный. По информации "Коммерсанта", возглавить юго-восточный штаб предложено лидеру партии "Родина" Игорю МАРКОВУ. В пресс-службе партии "Родина" подтвердили, что такие переговоры велись.

По мнению экспертов, шансы у С.ТИГИПКО победить на президентских выборах невелики, и ему будет отведена роль технического кандидата Ю.ТИМОШЕНКО. Председатель правления Центра политических исследований "Пента" Владимир ФЕСЕНКО заявил, что "есть люди, которые хотят реанимировать президентские амбиции ТИГИПКО и, возможно, использовать его как некую альтернативу Виктору ЯНУКОВИЧУ". В свою очередь, директор Института глобальных стратегий Вадим КАРАСЕВ уверен, что отбирать голоса С.ТИГИПКО будет не только у лидера Партии регионов, но и у А.ЯЦЕНЮКА.