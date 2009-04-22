Советник Тимошенко заговорил об отставке главы Нафтогаза

Из-за трехмесячной болезни?

Глава НАК «Нафтогаз Украины», который уже почти три месяца болеет, может уйти в отставку, не исключает советник премьер-министра Александр Гудыма. «Думаю, для себя он еще не принял решение - будет он работать или нет, - приводит слова Гудымы Глава НАК «Нафтогаз Украины», который уже почти три месяца болеет, может уйти в отставку, не исключает советник премьер-министра Александр Гудыма. «Думаю, для себя он еще не принял решение - будет он работать или нет, - приводит слова Гудымы Главред . - На этом посту нужно железное здоровье, потому что ситуация в компании напряженная, по Украине массовые неплатежи за потребленный газ. Идут переговоры с Россией о его поставках, две недели назад, будучи на больничном, Дубина летал в Москву на переговоры с «Газпромом». (Дубина предложил россиянам дать Украине 20 млрд кубов газа на $4,8 млрд, по $240 за 1000 куб. м, для ПХГ в счет будущих платежей за транзит, но ответа не получил). Руководитель пресс-службы «Нафтогаза» Валентин Землянский опровергает слухи о возможной отставке своего шефа, пишет «Сегодня». «Его здоровье идет на поправку, но нужно время», - сказал Землянский.

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