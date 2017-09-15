Гриневич надеется, что Порошенко подпишет закон об образовании

Министр образования и науки Украины Лилия Гриневич надеется, что президент Петр Порошенко подпишет закон об образовании после завершения Верховной Радой всех необходимых процедур.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом она заявила на пресс-конференции после встречи с послами стран ЕС, которые выразили обеспокоенность относительно нового закона об образовании.

В частности, она сказала, что вступление в силу нового закона об образовании не откладывается.

«Нет, я не думаю, что откладывается», - сказала министр.

«Мы сейчас ожидаем, что Верховная Рада завершит работу над этим законом, потому что, кроме голосования, необходимо, чтобы его доработало юридическое управление, чтобы были сняты все любые разногласия, которые там возникали, возможно, в стенограмме. Когда Верховная Рада завершит работу и отправит этот закон на подпись президенту Украины, я очень надеюсь, что глава государства подпишет его», - сказала Гриневич.

«Наряду с этим будет продолжаться экспертиза в Совете Европы, так как это - это очень долгий процесс. Для этого к нам должны приехать эксперты из Совета Европы. Они должны провести консультации с разными заинтересованными сторонами. Мы до того времени... будем прописывать целый ряд подзаконных актов, которые детализируют эту языковую статью», - сказала Гриневич.

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Как сообщал УНИАН, Закон «Об образовании» Верховная Рада приняла 5 сентября. Законом вводится 12-летнее среднее образование в Украине. Языком образовательного процесса в учебных заведениях является государственный язык - украинский.

Предполагается, что в учебных заведениях, в соответствии с образовательной программой, могут преподаваться одна или несколько дисциплин на двух и более языках - на государственном языке, английском и других официальных языках Европейского Союза.

Лицам, принадлежащим к национальным меньшинствам Украины, гарантируется право на обучение в коммунальных учреждениях для получения образования наряду с государственным языком на языке соответствующего национального меньшинства. Это право реализуется через классы (группы) с обучением на языке соответствующего национального меньшинства наряду с государственным языком.

Лицам, принадлежащим к коренным народам Украины, гарантируется право на обучение в коммунальных учреждениях дошкольного и общего среднего образования наряду с государственным языком на языке соответствующего коренного народа. Это право реализуется через создание классов (групп) с обучением на языке этого народа наряду с государственным языком.

Кроме того, установлено, что лица, принадлежащие к коренным народам, национальным меньшинствам Украины и начали получение общего среднего образования до 1 сентября 2018 года, до 1 сентября 2020 года продолжают получать такое образование в соответствии с правилами, действующими до вступления в силу данного закона, с постепенным увеличением количества учебных предметов, изучаемых на украинском языке.

МИД Румынии выразило обеспокоенность в связи с нормами этого закона о языке обучения представителей национальных меньшинств Украины.

В МИД Польши выразили надежду, что Украина будет соблюдать обязательства, данные Варшаве, об изучении польским нацменьшинством родного языка.

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что его страна не будет поддерживать инициативы Украины в международных организациях в связи с нормами нового закона об образовании, касающимися языка обучения представителей нацменьшинств Украины.

Болгария, Венгрия, Румыния и Греция решили обратиться в Совет Европы и ОБСЕ по поводу нового закона об образовании в Украине.

Сегодня, 15 сентября, помощник первого заместителя председателя парламентского Комитета по вопросам науки и образования Александра Спиваковского Олег Стоцкий заявил, что закон еще не направлен на подпись президенту. По его словам, закон «готовится на подпись председателю Верховной Рады».

Комментируя, в соответствии со ст. 130 закона о регламенте, текст закона, принятого Верховной Радой, не позднее чем в 10-дневный срок должен быть оформлен комитетом и представлен на подпись председателю Верховной Рады, то есть сегодня последний день для передачи его председателю парламента, Стоцкий заявил: «Сегодня и уйдет. Мы соблюдаем регламент всегда». Согласно регламенту, председатель Верховной Рады подписывает представленный на подпись закон не ранее двух и не позднее пяти дней со дня его представления.