Путин призвал Макрона поддержать инициативу по миссии ООН на Донбассе

Президент России Владимир Путин призвал президента Франции Эммануэля Макрона поддержать российскую инициативу по размещению миротворческой миссии ООН на Донбассе.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Кремля по итогам телефонных переговоров глав государств двух стран.

«Владимир Путин призвал Эммануэля Макрона поддержать российскую инициативу об учреждении миссии ООН по содействию охране Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ (СММ ОБСЕ) на юго-востоке Украины», - говорится в сообщении.

При этом в пресс-релизе Кремля оккупированные части Донецкой и Луганской областей названы «юго-востоком» Украины, а российское вторжение – «внутриукраинским кризисом».

Читайте такжеПутин будет выдвигать много условий при обсуждении миротворцев на Донбассе - МИД

Также заявляется, что в разговоре глав государств отмечена важность полного и неукоснительного соблюдения сторонами конфликта достигнутых договоренностей, в том числе так называемого «школьного перемирия», согласованного в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе и поддержанного лидерами государств «нормандского формата».

Как сообщал УНИАН, 22 августа президент Украины Петр Порошенко заявил, что намерен в сентябре представить на Генассамблее ООН идею о развертывании миротворческой миссии на Донбассе.

5 сентября Путин сказал, что согласен на размещение миротворцев ООН только на линии разграничения в Донбассе для обеспечения безопасности наблюдателей Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ. При этом он отметил, что этот вопрос не может быть решен без прямого контакта с представителями пророссийских боевиков на Донбассе.

После этого Россия направила руководству ООН проект резолюции о размещении миротворцев на Донбассе.

В свою очередь, 7 сентября Порошенко подчеркнул, что миротворцы ООН должны быть размещены на всей временно оккупированной территории, включая неконтролируемый участок границы с РФ.

Украинская делегация в штаб-квартире ООН также передала на рассмотрение партнерам из Совета безопасности свой проект резолюции о размещении миротворцев на Донбассе.

8 сентября министр иностранных дел РФ Сергей Лавров уточнил слова Путина о миротворцах на линии соприкосновения на Донбассе. «Это не силы ООН, это именно миссия по содействию охране наблюдателей ОБСЕ. Она находится в полном соответствии с логикой Минских договоренностей», - сказал Лавров.

11 сентября в телефонном разговоре Путин изложил канцлеру Германии Ангеле Меркель российскую инициативу о миссии ООН на Донбассе, и высказал готовность дополнить проект резолюции Совета безопасности ООН о размещении миротворцев во всех местах поездок наблюдателей ОБСЕ на Донбассе.

По информации пресс-службы Кремля, "Путин подробно остановился на российской инициативе об учреждении миссии ООН по содействию охране Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ. С учетом высказанных Меркель соображений российский лидер отметил готовность дополнить предлагаемые в российском проекте резолюции Совета безопасности функции упомянутой миссии ООН". Как заявили в Кремле, имеется в виду, что обеспечение охраны наблюдателей ОБСЕ ООНовцами может осуществляться не только на линии соприкосновения после разведения сил и средств обеих сторон, но и в других местах, где миссия ОБСЕ проводит свои инспекционные поездки в соответствии с Минским комплексом мер.