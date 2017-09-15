Лавринович в суде ждет отправки в СИЗО

Экс-министр юстиции Александр Лавринович в зале Печерского райсуда Киева ожидает следователя и оформления документов для конвоирования его в следственный изолятор.

Как передает корреспондент УНИАН, прокурор Янис Симонов напомнил Лавриновичу после того, как судья зачитала определение об аресте, что тот не может покинуть зал суда.

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Адвокат Лавриновича Евгений Солодко заявил, что будет обжаловать в Апелляционном суде Киева решение о содержании его подзащитного под стражей.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 15 сентября, судья Печерского райсуда Киева Олеся Батрин удовлетворила ходатайство следователя Департамента спецрасследований Главного следственного управления Генеральной прокуратуры об избрании меры пресечения Лавриновичу в виде содержания под стражей сроком на 60 суток - по 2 ноября.

6 сентября генпрокурор Юрий Луценко сообщил, что Департамент специальных расследований ГПУ расследует дело о конституционном перевороте 2010 года, приведшем к захвату власти путем расширения неконституционным способом полномочий президента за счет сужения роли и полномочий парламента и правительства.

Подозреваемыми по этому уголовному производству являются экс-президент Виктор Янукович и экс-министр юстиции Лавринович. Им инкриминируют совершение преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 109 Уголовного кодекса Украины (действия, совершенные с целью насильственного изменения или свержения конституционного строя или захвата государственной власти, а также сговор о совершении таких действий).

Луценко объяснил, что Янукович и Лавринович подозреваются в захвате государственной власти, в том числе путем принятия мер для незаконного, без решения Верховной Рады, изменения действующей Конституции путем внесения в госреестр нормативно-правовых актов текста Конституции в редакции 1996 года и ее официального опубликования.