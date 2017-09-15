В СБУ объяснили визит в офис "Украинской правды"

В СБУ объяснили визит своих сотрудников до офиса интернет-издания «Украинская правда». Соответствующее разъяснение опубликовала пресс-секретарь ведомства Елена Гитлянская в Facebook.

Согласно ее сообщению, Уголовное производство зарегистрировано по факту разглашения должностными лицами одного из органов государственной власти Украины сведений, содержащих государственную тайну. Материал с такой информацией был опубликован 24.01.2017 на страницах Интернет-издания «Украинская правда».

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«Подчеркнем, что субъектом указанного преступления является служебное лицо – носитель государственной тайны. Служба безопасности Украины не имеет целью препятствовать деятельности Интернет-издания «Украинская правда» и его журналистов», - написала Гитлянская.

Как сообщал УНИАН ранее, Служба безопасности пришла в офис "Украинской правды" с письмом, в котором потребовала временно изъять из общего доступа статью о срыве государственной программы реформирования оборонно-промышленного комплекса, потому что видит в ней разглашение государственной тайны. О сообщалось на сайте издания. Соответствующее письмо следователь вручил главному редактору УП Севгиль Мусаевой.

В письме в частности говорится, что следственным отделом Главного управления СБУ в Киеве и Киевской области проводится досудебное расследование в уголовном производстве №22017000000000256, внесенном в Единый реестр досудебных расследований 29 июня 2017 года по признакам преступления, предусмотренного по 1 ч. ст. 328 УК ("Разглашение государственной тайны").