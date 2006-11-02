Кучма: убийством Гонгадзе ”подставили” не только меня, но и Мороза

Экс-президент Украины Леонид КУЧМА считает, что убийством журналиста Георгия Гонгадзе "подставили" не только его, но и Александра МОРОЗА.

Об этом он сказал в интервью "Известиям в Украине", комментируя заявление депутата Игоря ПИЛИПЧУКА, помощником которого работал Г.Гонгадзе, о том, что убийство журналиста и отравление Президента Виктора ЮЩЕНКО являются звеньями одной цепи.

"Убийство Гонгадзе, "кассетный скандал" подставили и меня, и Александра МОРОЗА. У МОРОЗА не было другого выхода, ему пришлось обнародовать пленки, тело Гонгадзе не зря подбросили в его избирательный округ. Александру Александровичу нужно было оправдываться. Я этим заниматься не стал - и так понятно, для чего скандал раздували. И так ясно, что я на журналиста руку не поднимал. По прошествии времени это становится все яснее", - сказал Л.КУЧМА.