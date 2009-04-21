По подсчетам КИУ в Верховную Раду пройдут 6-8 политсил

В новый состав парламента могут пройти 6-8 политических сил.

Такие результаты мониторинга активности политических сил сегодня на пресс-конференции в УНИАН обнародовали председатель правления Комитета избирателей Украины (КИУ) Александр ЧЕРНЕНКО и его заместитель Виталий ТЕСЛЕНКО.

“Все политические силы начали подготовку к сезону больших выборов. На сегодня около 10 политических сетевых структур проводят активную работу: выезды лидеров в регионы, работа со СМИ, формирование избирательных штабов. Если ближайшие парламентские выборы состоятся на протяжении года, то даже при действующей избирательной системе в парламент имеют шансы пройти 6-8 политических партий и блоков. В случае внедрения системы “открытых списков” вместе с тем качественно обновится состав фракций уже существующих политических сил”, - сказал А.ЧЕРНЕНКО.

По его словам, появление новых политических сил отвечает ожиданиям избирателей, поскольку новые проекты были восприняты с определенной заинтересованностью, позволившей этим проектам получить стартовые рейтинговые показатели. “Однако новые политические силы еще не получили стабильных сторонников, поэтому им необходимо сосредоточиться на построении разветвленных сетей и донесении своих идей непосредственно к избирателю”, – считает он.

В свою очередь В.ТЕСЛЕНКО добавил, что по результатам экспертного опроса наиболее структурированными и рейтинговыми политическими силами остаются Партия регионов и Блок Юлии Тимошенко. “Построение структуры политической силы Арсения ЯЦЕНЮКА “Фронт перемен” началось только в 2009 году и сейчас находится в активной фазе. Процесс создания этой силы на сегодня происходит наиболее динамично среди всех известных новых проектов. В частности, политический проект экс-министра обороны Анатолия ГРИЦЕНКО пока еще структурно не готов к выборам”, - объяснил он.

По итогам мониторинга КИУ рекомендует изменить избирательную систему на выборах народных депутатов и в органы местного самоуправления. “На парламентских выборах внедрить систему открытых региональных списков, а на местных выборах вернуться к мажоритарной системе”, - сказал А.ЧЕРНЕНКО.

По его мнению, также необходимо урегулировать создание избирательных блоков, в частности, стоит установить разные проходные барьеры для партий и блоков и отказаться от использования именных блоков хотя бы на тех выборах, где сам носитель «брендового» имени не является кандидатом.

“В избирательном законодательстве необходимо предусмотреть более жесткие условия участия политических сил в выборах. В частности, обязать участников выборов обеспечить представительство в подавляющем большинстве избирательных комиссий”, – считает председатель правления КИУ.

Комитет избирателей также рекомендует политическим силам усилить внутрипартийную демократию и участие рядовых партийцев в принятии партийных решений. “Можно было бы внедрить внутрипартийные рейтинговые голосования или “праймериз” для оценки деятельности лидеров политических сил и представителей этих сил во власти”, - добавил А.ЧЕРНЕНКО.