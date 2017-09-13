Саакашвили сегодня будет на митинге в Черновцах

Саакашвили сегодня ночью покинул Львов и о его местонахождении в настоящее время знает только ближайшее окружение.

Об этом сообщил член партии «Движение новых сил», который вместе с командой Саакашвили находится во Львове.

Согласно информации, ночью к гостинице подъехал микроавтобус, в котором находились несколько человек в камуфляжной форме, в него сели несколько членов команды Саакашвили, которые сопровождают его в Украине, а спустя некоторое время Саакашвили покинул гостиницу на иномарке. До утра в гостиницу он так и не вернулся.

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«Еще вчера вечером обсуждалось, как провести 13 сентября встречу с людьми в Черновцах, митинг. Конкретных планов о том, когда и как выезжать не было. Поэтому в настоящее время о местонахождении Саакашвили знает только его близкое окружение, чтобы избежать очередных провокаций», - пояснил собеседник.

Согласно информации источников в партии «Самопомич», пожелавших остаться неназванными, во Львове остались представители команды, которая сопровождала Саакашвили с границы. Михеил Саакашвили ночью не покидал Львов, он мог заночевать в другом месте, а утром, перед отъездом в Черновцы, планировал посетить открывающийся сегодня во Львове Форум издателей.

В гостинице «Леополис», где остановился Саакашвили, корреспонденту УНИАН заявили, что вся информация об их постояльцах не разглашается, а, тем более, когда и кто покидает отель.

В Нацполиции области сообщили, что не располагают информацией о местонахождении Саакашвили.

Адвокат Саакашвили Маркиян Галабала сообщил, что он комментирует только юридические аспекты, касающиеся Саакашвили, а его место пребывания и планы поездок не в его компетенции.

В то же время, на странице Саакашвили в Facebook сообщается, что 13 сентября состоится встреча Саакашвили в Черновцах в 18.00 на центральной площади города.