Украина призвала комиссара Совета Европы по правам человека принять меры для освобождения Павла Гриба
Постоянный представитель Украины при Совете Европы Дмитрий Кулеба уверен, что "Совет Европы должен действовать".
Постоянный представитель Украины при Совете Европы Дмитрий Кулеба призвал комиссара Совета Европы по правам человека Нилса Мужниекса принять меры для освобождения похищенного и незаконно осужденного 19-летнего украинца Павла Гриба. Об этом дипломат сообщил в Twitter.
«На Комитете министров Совета Европы рассказал о похищении П.Гриба и призвал комиссара по правам человека принимать меры для его освобождения», - написал посол.
По его словам, он напомнил комиссару Совета Европы о задержанном боевиками журналисте Станиславе Асееве (Васине) в оккупированном Донецке, о деле крымского журналиста Николая Семены, о задержанном и арестованном в России украинском журналисте Романе Сущенко, о незаконном приговоре заместителю председателя Меджлиса крымскотатарского народа Ахтему Чийгозу и о преследовании Украинской православной церкви Киевского патриархата в оккупированном Крыму.
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«Совет Европы должен действовать. Мягкая реакция - более жестокие репрессии России», - подчеркнул Кулеба.
Как сообщал УНИАН, 28 августа член общественного совета Госпогранслужбы Украины Игорь Гриб заявил о пропаже своего 19-летнего сына. 24 августа он поехал в белорусский Гомель на встречу с девушкой, с которой познакомился и общался только в социальных сетях. Девушка, по словам Павла, должна была приехать на встречу из России.
По словам Гриба-старшего, Павел должен был вернуться в тот же день. Когда этого не произошло, отец поехал на поиски сына в Гомель. В Гомеле он выяснил, что Павел находится в розыске по ст.205 Уголовного кодекса РФ (террористический акт), а инициатором розыска является ФСБ РФ по Краснодарскому краю (Сочи).
7 сентября Гриб сообщил, что сына удерживают в следственном изоляторе №5 в Краснодаре.
8 сентября в МИД Украины заявили, что украинские консулы и адвокат не могут получить доступ к Грибу.
11 сентября адвокат 19-летнего украинца Сабинин провел встречу с подзащитным.
Сегодня, 13 сентября, российские СМИ сообщили, что суд в Краснодаре 17 августа арестовал незаконно задержанного украинца Гриба на два месяца - до 17 октября.