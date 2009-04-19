Янукович просил у Господа мудрости, терпения и уверенности
13:59, 19 апреля 2009Политика
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Поздравление лидера ПР с Пасхой
Лидер Партии регионов Виктор ЯНУКОВИЧ поздравил соотечественников с праздником Воскресения Христова.
Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе партии.
Как отмечается в приветствии, “светлый День Воскресения Христова снова дарит нам надежду и веру в то, что мы достойно будем идти дорогой правды и добра”.
“Пасха несет нам любовь к ближнему, к родной земле. Пошли нам, Господи, мудрости, терпения и уверенности на пути развития Украины. Пошли, Господи, каждой семье и каждому человеку счастья, благосостояния и радости”, - заметил В.ЯНУКОВИЧ и пожелал всем веселых Пасхальных праздников.
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