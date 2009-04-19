Янукович просил у Господа мудрости, терпения и уверенности

Лидер Партии регионов Виктор ЯНУКОВИЧ поздравил соотечественников с праздником Воскресения Христова.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе партии.

Как отмечается в приветствии, “светлый День Воскресения Христова снова дарит нам надежду и веру в то, что мы достойно будем идти дорогой правды и добра”.

“Пасха несет нам любовь к ближнему, к родной земле. Пошли нам, Господи, мудрости, терпения и уверенности на пути развития Украины. Пошли, Господи, каждой семье и каждому человеку счастья, благосостояния и радости”, - заметил В.ЯНУКОВИЧ и пожелал всем веселых Пасхальных праздников.