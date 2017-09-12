В Никополе начали сбор подписей за отзыв мэра с должности

В Днепропетровской области жители Никополя начали сбор подписей за отзыв с должности городского головы Андрея Фисаки.

Об этом сегодня во время пресс-конференции в УНИАН сообщил судья в отставке Анатолий Сиротенко.

«В Никополе началась организация активных граждан города. После того, как пошли факты нарушений, было решено, что этот замкнутый круг - круговую поруку местной власти и депутатов - может прервать только общественность... Уже есть 17 тысяч подписей, сбор продолжается, мы предоставим их в территориальную избирательную комиссию для отзыва городского головы», - заявил он.

В свою очередь, депутат Никопольского городского совета Максим Юхно сказал, что мэр систематически нарушает нормы законов Украины, в частности, в вопросе публичных обсуждений проектов решений.

«Город недоволен исполнительной властью и конкретно тем, что сейчас происходит в Никополе. Это, наверное, и стало одним из аргументов при решении вопроса о начале сбора подписей на отзыв мэра города», - заявил он.

В то же время кандидат юридических наук, председатель совета Общественного союза «Никопольчане» Виталий Журавлев отметил, что последней каплей для общины города стала реализация, по его словам, коррупционной схемы по продаже коммунального имущества - сети теплоснабжения города.

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«Крупные промышленные предприятия нашего города создают неплохие предпосылки для успешного социально-экономического развития Никополя. Однако ситуация, которая сложилась в городе, явно не соответствует имеющемуся потенциалу и финансовым возможностям. Связано это, на наш взгляд, с неэффективными и часто противоправными действиями руководителей исполнительной власти Никополя и депутатского корпуса. Наиболее ярко это проявилось в ситуации с ликвидацией Никопольского коммунального предприятия «Никопольтеплоэнерго» и с реализацией его имущества», - рассказал Журавлев.

По его словам, несмотря на судебный запрет, власти передали имущество предприятия на баланс другой структуры, принадлежащей одному из депутатов горсовета. После этого на сессии горсовета было дано разрешение этому предприятию провести оценку 120 километров трубы. По словам Журавлева, оценка имущества была проведена в очень сжатый срок, что, по его мнению, дает все основания говорить о том, что «состоялась фальсификация оценки имущества предприятия».

Как отметил общественный деятель, реальная цена этого имущества - более 30 млн грн, но на аукционе, который, по словам участников пресс-конференции, был проведен с нарушениями, оно было продано за 8,7 млн грн.