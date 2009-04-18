Политики заключили пари, что Литвина "зачистят" на выборах

Председатель Верховной Рады Владимир ЛИТВИН убежден, что не будет возглавлять парламент в случае формирования новой коалиции в составе фракций БЮТ и Партии регионов.

Об этом он заявил в пятницу вечером во время программы «Свобода на Интере».

«Я не думаю, я убежден, что тогда я не буду спикером», - сказал он.

В то же время, по словам В.ЛИТВИНА, у него и его политической силы появится больший маневр для политических действий.

При этом председатель ВР утверждает, что за его нынешнюю позицию ряд политиков делает все, чтобы Блок Литвина не попал в следующий состав парламента. «За мою позицию, что я пытаюсь сохранить работающую страну, заключили пари, что на следующих выборах зачистят политическую силу, которую я представляю, и что ее не будет вообще в парламенте», - сказал он.

В.ЛИТВИН посоветовал всем лучше подумать о своих рейтингах и о том, пройдут ли они в Верховную Раду.

В.ЛИТВИН отметил, что очень некомфортно себя чувствовал, когда в сентябре прошлого года фракции Партии регионов и БЮТ объединились и начали действовать антиконституционно, «подправляя законы Украины и подстраивая страну под себя».

Он заявил, что существует большая опасность в объединении двух больших политических сил, поскольку «для них не существует ни законов, ни права».

«Понятно, что большого утешения от того, что происходит в Украине, я не чувствую. Но когда страна падала, когда Верховная Рада не работала, а следовательно - не работала страна, то меня интересовала не коалиция, а меня интересовали люди», - сказал В.ЛИТВИН.