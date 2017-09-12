Порошенко в США проведет переговоры с представителями Пентагона

Президент Украины Петр Порошенко во время визита в США проведет переговоры с представителями Пентагона.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Порошенко сообщил во время посещения в Киеве тренировки представителей национальной сборной команды Украины для участия в соревнованиях «Игры непокоренных».

«Сразу после Нью-Йорка у нас там еще будут очень интересные взаимодействия и переговоры с Министерством обороны, с американскими военными. Я пока не буду раскрывать подробностей», - заявил он.

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«Сразу после этого мы будем в Торонто (Канада), и мы в Торонто 22 (сентября) на открытии (соревнований «Игры непокоренных» - УНИАН) представители правительства и моей команды будут с вами постоянно, вплоть до церемонии закрытия. Мы точно будем держать кулаки, не только мы, но и вся Украина будет держать кулаки, болея за вашу победу», - добавил глава государства, обращаясь к представителям сборной.

Как сообщал УНИАН, Порошенко сформировал делегацию Украины для участия в работе 72-й сессии Генеральной ассамблеи ООН, которая сегодня, 12 сентября, открывается в Нью-Йорке. 19 сентября начнется неделя высокого уровня. Порошенко намерен представить на Генассамблее ООН идею развертывания миротворческой миссии на Донбассе.