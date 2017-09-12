Журналисты рассказали, как на премиях Минюста "пилят" миллионы (видео)

Перед тем, как получить многомиллионные вознаграждения, сотрудники исполнительной службы синхронно писали доверенность на доступ к их зарплатному счету на имя малоизвестного им лица. Об этом говорится в сюжете Алисы Юрченко "Министерство вознаграждений" для программы "Наші гроші з Денисом Бігусом".

9 декабря 2016 года, в день подачи заявления на получение вознаграждения, по меньшей мере два государственных исполнителя одновременно выдали доверенность с правом снятия части денежных средств с их счетов мужчине по имени Николай Лысенко.

Госисполнители Андрей Назаровец и Максим Борейко выдали доверенность в один день, одному и тому же лицу, на одинаковый, трехмесячный срок, и заверили ее у одного и того же нотариуса.

"Андрей Назаровец просил и получил на счет 14 миллионов вознаграждения при взыскании 710 миллионов долга "Укрзализныци" в интересах ПУМБа и Таскомбанка. Исполнитель уверяет, что вознаграждение получил в полном объеме. Объяснять факт написания доверенности на имя Лысенко Назаровец сперва отказался, потом сообщил, что стремился быстрее снять средства, чтобы они не сгорели в банке (счета обслуживает Райффайзен Банк Аваль). Кем ему приходится Лысенко, госисполнитель Назаровец объяснять отказался", - говорится в расследовании.

В свою очередь, Максим Борейко претендовал на вознаграждение меньше миллиона. Доверенность он выдал в один день с Назаровцем, однако за неделю, 15 декабря, почти одновременно с фактическим получением своего вознаграждения, Борейко через другого нотариуса аннулировал доверенность на имя Николая Лысенко.

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Вскоре Борейко был уволен из Минюста. На это указывает его декларация перед увольнением, которая размещена в государственном реестре деклараций, и резюме на сайте поиска работы. Это свидетельствует о том, что Борейко отказался делиться своей наградой.

"Сначала по телефону он согласился встретиться с журналистами программы и поговорить о выплате вознаграждения и доверенности, но вскоре перестал брать трубку. Он успел сообщить только, что о Николае Лысенко, которому выдал доверенность, фактически ничего не знал", - рассказали журналисты.

Напомним, норма о том, что госисполнители имеют право на получение 2% вознаграждения от суммы взысканного ими долга, заработала в октябре 2016 года. В проекте постановления Кабмина, который регулирует размер вознаграждения госисполнителям, от начала содержались предельные ограничения суммы, однако они исчезли из текста накануне принятия правительством. В конце августа 2017 года, после публикации нынешних вознаграждений госисполнителям, Кабмин таки установил верхнюю границу "премий": 200 прожиточных минимумов (308 тыс. грн) в одни руки за одно взыскание. Однако в случае, если к выполнению одного взыскания вовлечены несколько государственных исполнителей, каждый из них может получить по 308 тыс. грн, а на всех за раз можно распределить те же 2% от суммы взыскания.

В конце августа в сети появилась выписка с наградами государственных исполнителей. Согласно документу, восемь чиновников в мае-июне 2017 года получили премии в размере от 1 до 7 миллионов гривень.