Саакашвили готов пройти процедуры, связанные с протоколом об админнарушении при пересечении границы

Лишенный украинского гражданства экс-глава Одесской облгосадминистрации Михеил Саакашвили заявил, что готов пройти все процедуры, связанные с вручением протокола об административном нарушении при пересечении госграницы 10 сентября. Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал журналистам, выйдя из львовской гостиницы «Леополис» вместе со своим адвокатом для встречи с украинскими пограничниками.

Читайте такжеВо Львове пограничники вручают Саакашвили протокол об административном правонарушении

«Я уважаю пограничников, я готов пройти все процедуры. Не существует никаких обстоятельств, что мы нарушили или когда-то пытались нарушить какой-то закон... Вы увидите, что все будет прозрачно, как было с первого момента, когда я ступил на украинскую землю и когда они отказались взять у меня паспорт, проверить документы. Они пытаются говорить о нарушении закона с нашей стороны, мы будем рассказывать о нарушениях со стороны руководителей пограничной службы по приказу прямому президента Петра Порошенко, Авакова (министр внутренних дел Арсен Аваков - УНИАН) и других», - заявил он.

По словам Саакашвили, «с первой минуты, когда было принято абсолютно незаконное решение о лишении меня украинского гражданства, мы придерживались всех юридических процедур ежедневно, ежеминутно».

Как сообщал УНИАН, Саакашвили по прибытии в Украину приехал во Львов, где остановился в гостинице "Леополис", расположенный в центре города на улице Театральной.

10 сентября Саакашвили удалось пересечь польско-украинскую границу в пункте пропуска «Шегини». Его сторонники прорвали оцепление украинских силовиков. Они взяли в плотное кольцо политика, а также сопровождавших его депутатов и общественных деятелей, и буквально «внесли» их на территорию Украины

По данным члена коллегии МВД Антона Геращенко, Саакашвили сопровождали народные депутаты Юлия Тимошенко, Сергей Власенко, Юрий Деревянко, Павел Костенко, Дмитрий Добродомов, а также бывший глава СБУ Валентин Наливайченко.

Полиция Львовской области открыла уголовное производство по факту незаконной переправки лиц через государственную границу Украины.

Член партии «Движение новых сил» Давид Сакварелидзе заявил, что Саакашвили прибыл в Украину, чтобы защитить свои права в суде.