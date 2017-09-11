Дело Курченко: двое фигурнатов заключили сделку со следствием и признали свою вину

Бывший директор ООО в г. Рени и главный диспетчер предприятия признались в причастности к «преступной схеме С. Курченко». Прокуратура Одесской области направила в суд соответствующий обвинительный акт, сообщает пресс-служба ведомства.

«Бывшие должностные лица предприятия заключили с прокурором - процессуальным руководителем соглашение о признании своей вины в совершении ряда преступлений, в частности, участия в преступной организации, пособничестве в уклонении от уплаты налогов в особо крупных размерах, подделке документов и злоупотреблении служебным положением, что привело к фактическому непоступлению в бюджет более 2 млрд грн средств от реализации 800 тыс тонн нефтепродуктов», - говорится в сообщении.

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Путем специальной конфискации к государственной собственности переданы нежилые производственные помещения и административные здания общей площадью свыше 38 тыс кв м., земельные участки площадью 77 га и установки для обеспечения деятельности завода. Ориентировочная стоимость конфискованного имущества составляет свыше 5 млрд грн.

Досудебное расследование в уголовном производстве осуществляет Главное управление Национальной полиции в Одесской области.

Как сообщал УНИАН ранее, правоохранители пытались провести обыск в приемной внефракционного народного депутата Дмитрия Добродомова ул. Козловского, 4 в рамках расследования дела против бизнесмена, соратника экс-президента Виктора Януковича Сергея Курченко, подозреваемого в совершении ряда преступлений. Депутат заявил, что к его приемной в Киеве пытались ворваться сотрудники СБУ и прокуратуры.

В свою очередь генпрокурор Юрий Луценко в комментариях к заметке депутата отметил, что правоохранители пришли в приемную на основании решения суда по делу Курченко.