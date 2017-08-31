Дело Курченко: правоохранители пытались обыскать приемную нардепа, в прокуратуре объяснили причины

Правоохранители пытались провести обыск в приемной внефракционного народного депутата Дмитрия Добродомова на ул. Козловского, 4 в рамках расследования дела в отношении бизнесмена, соратника экс-президента Виктора Януковича Сергея Курченко, подозреваемого в совершении ряда преступлений. Об этом Добродомов написал на своей странице в Facebook.

Депутат заявил, что в его приемную в Киеве пытались ворваться работники СБУ и прокуратуры.

«Без объяснений... Лично я нахожусь сейчас во Львове - на своем округе. Юрий Луценко, можете объяснить, в чем дело?!» - написал он.

В свою очередь генпрокурор Юрий Луценко в комментариях под сообщением депутата отметил, что правоохранители пришли в приемную на основании решения суда по делу Курченко.

«А это помещение в собственности соучастника схем Курченко из числа руководства ГПУ времен Пшонки», - написал Луценко.

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Он также отметил, что помещение необходимо зарегистрировать на сайте Верховной Рады и только после этого оно станет официальным и нетронутым.

В то же время Добродомов утверждает, что его депутатская приемная не имеет никакого отношения к Курченко.

«Моя депутатская приемная и офис партии "Народный контроль", которую мы третий год арендуем в Киеве и куда сегодня пытались ворваться ваши работники под предлогом того, что она принадлежит соучастнику коррупционных схем Курченко из ГПУ Пшонки, принадлежит женщине. В прокуратуре никогда не работала, об упомянутых персонажах слышала только по телевизору. Это помещение ей подарено в 2006 году», - написал депутат.

Добродомов также отметил, что ранее в этом помещении была приемная народного депутата Юрия Деревянко.

В то же время в прокуратуре отметили, что в ходе досудебного следствия, 31.08.2017 было запланировано проведение ряда обысков в помещениях бывших должностных лиц правоохранительных органов Украины, причастность которых к совершению и прикрытия преступлений преступной организацией проверяется в уголовном производстве.

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«До начала обыска на дверях одного из жилых помещений в г. Киеве была обнаружена надпись о наличии там общественной приемной народного депутата Украины. Вместе с тем на официальном портале Верховной Рады Украины сведения о регистрации общественной приемной по данному адресу отсутствуют», - отметили в прокуратуре, добавив, что, согласно с документами, которые подтверждают пользование нардепом указанным помещением, он использует помещение безвозмездно, согласно с договором ссуды. Однако, собственником помещения является один из бывших высокопоставленных чиновников Украины.

«В связи с тем, что в уголовном производстве в настоящее время отсутствуют сведения о причастности упомянутого народного депутата к преступлениям, обыск в помещении партийной организации не проводился», - отметили в прокуратуре.

Как сообщал УНИАН ранее, преступная организация бизнесмена, соратника экс-президента Виктора Януковича Сергея Курченко нанесла государству более 14 млрд грн убытков.