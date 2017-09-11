Порошенко объяснил отказ пограничников применить оружие против сторонников Саакашвили

Президент Украины Петр Порошенко заявляет, что пограничники во время прорыва лишенным украинского гражданства экс-председателем Одесской облгосадминистрации Михеилом Саакашвили вместе с соратниками государственной границы имели полное право применить оружие, но не дали «раздуть пожар, чего добивались политиканы».

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Порошенко сказал во время совещания по развитию сельской медицины сегодня в Киеве.

«Наши пограничники, которые наилучшим образом зарекомендовали себя во время АТО, поступили правильно, не применив оружие, на применение которого они имели полное и исключительное право. Не дали раздуть пожар, конфликт внутри страны, чего, собственно говоря, эти политиканы добивались», - заявил он.

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Как сообщал УНИАН, вчера, 10 сентября, лишенному украинского гражданства экс-председателю Одесской облгосадминистрации Саакашвили удалось пересечь польско-украинскую границу в пункте пропуска «Шегини».

Его сторонники прорвали оцепление украинских силовиков. Они взяли в плотное кольцо политика, а также сопровождавших его депутатов и общественных деятелей, и буквально «внесли» их на территорию Украины.

По данным члена коллегии МВД Антона Геращенко, Саакашвили сопровождали народные депутаты Юлия Тимошенко, Сергей Власенко, Юрий Деревянко, Павел Костенко, Дмитрий Добродомов, а также бывший глава СБУ Валентин Наливайченко.

В Госпогранслужбе заявили, что Саакашвили незаконно пересек польско-украинскую границу.

Полиция Львовской области открыла уголовное производство по факту незаконной переправки лиц через государственную границу Украины.